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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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taktik çalıştı

Trabzonspor taktik çalıştı

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardındanTrabzonspor, bugün yaptığı ikinci antrenmanla çalışmalarına devam etti.

, bugün yaptığı ikinci antrenmanla çalışmalarına devam etti.

'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Hüseyin Çimşir: Sezonun tamamlanmasından yanayım

  1. 09.05.2020
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