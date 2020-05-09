Trabzonspor taktik çalıştı
Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardındanTrabzonspor, bugün yaptığı ikinci antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Trabzonspor, bugün yaptığı ikinci antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 09.05.2020
- Yabancı oyuncuların çoğu dönememişti! Çin Ligi başlıyor
- Milan Başkanı Paolo Scaroni: Corona virüslü oyuncularımız var
- Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Mayıs yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
- Sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağı...
- Sivrisinekten corona virüsü (koronavirüs) bulaşır mı? İşte yanıtı...
- Mehmet Sepil: Senaryolar istediğimiz gibi gitmezse devletimiz devrede
- İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı
- Emre Bol: Lig tescil edilse hiçbir Trabzonsporlu bu şampiyonluğa sevinemez
- Mustafa Reşit Akçay: Futbolda sosyal mesafe yok!
- Adnan Dalgakıran: Liglerin başlamasını sağlıklı bulmuyoruz
- Galatasaray'ın eski kalecisi Beşiktaş'a! Yeşil ışık yaktı
- Son dakika corona virüsü haberi: Dünya Sağlık Örgütü'nden şoke eden açıklama! Salgının nedeni...
- Corona virüsü rakamı belli oldu! Dünya genelinde...
- Takım arkadaşının evliliğini kurtardı! Emre Belözoğlu...
- Galatasaray'a Mandzukic müjdesi! Engel kalmadı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.