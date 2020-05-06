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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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"Kupa bizim olmalı"

"Kupa bizim olmalı"

Bordo-mavili takımın yıldız isimlerinden bu sezon gösterdikleri performansla şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Bordo-mavili takımın yıldız isimlerinden bu sezon gösterdikleri performansla şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. Nijeryalı yıldız "Ligler ertelenmeden önce formdaydık ve lider durumdaydık. bu sezon şampiyonluğu fazlasıyla hak etti" dedi. Tecrübeli kanat oyuncusu, futbol yeniden başladığında bunu herkese göstereceklerini de belirterek iddialı konuştu.
  1. 6.5.2020
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