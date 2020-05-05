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05 Mayıs 2020, Salı
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'dan açıklama: Takımımız dayanıklılık testini geçti

Trabzonspor'dan açıklama: Takımımız dayanıklılık testini geçti

Corona virüsü nedeniyle verilen uzun aranın ardından çalışmalarına tekrar başlayan , resmi sitesinden açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "’nun hazırlamış olduğu ’ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren futbolcularımız bugün dayanıklılık testlerinden geçti." ifadeleri kullanıldı.

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından çalışmalarına başlayan , resmi siteden yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yayınladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

'nun hazırlamış olduğu 'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren futbolcularımız bugün dayanıklılık testlerinden geçti.

12.00'den başlayarak 'ne gelen oyuncularımız dörder futbolcudan oluşan altı grup halinde esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testleri gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth bugün gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde yer almadılar.

Takımımız, yarın Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

  1. 05.05.2020
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