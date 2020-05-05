Trabzonspor'dan açıklama: Takımımız dayanıklılık testini geçti
Corona virüsü nedeniyle verilen uzun aranın ardından çalışmalarına tekrar başlayan Trabzonspor, resmi sitesinden açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren futbolcularımız bugün dayanıklılık testlerinden geçti." ifadeleri kullanıldı.
Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından çalışmalarına başlayan Trabzonspor, resmi siteden yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yayınladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren futbolcularımız bugün dayanıklılık testlerinden geçti.
12.00'den başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen oyuncularımız dörder futbolcudan oluşan altı grup halinde esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testleri gerçekleştirdi.
Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth bugün gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde yer almadılar.
Takımımız, yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren futbolcularımız bugün dayanıklılık testlerinden geçti— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal?? (@Trabzonspor) May 5, 2020
Detaylar?? https://t.co/sOfY24YXMb pic.twitter.com/koq5I2vS08
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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