Trabzonspor'dan açıklama: Takımımız dayanıklılık testini geçti

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından çalışmalarına başlayan Trabzonspor, resmi siteden yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yayınladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren futbolcularımız bugün dayanıklılık testlerinden geçti.

12.00'den başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen oyuncularımız dörder futbolcudan oluşan altı grup halinde esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testleri gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth bugün gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde yer almadılar.

Takımımız, yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.