Filip Novak hazırkıta
Corona virüsü günlerinde çalışmalarını aksatmadan sürdüren Filip Novak lige hazır. Çek sol bek "Sezon yeniden başlar mı başlamaz mı bunu bilemiyorum ancak ben kendimi her zaman fit tutuyorum. Umarım tüm dünya bu corona virüsü bir an önce atlatır. Bizler de en sevdiğimiz yere sahalara döneriz" dedi.
Corona virüsü günlerinde çalışmalarını aksatmadan sürdüren Filip Novak lige hazır. Çek sol bek "Sezon yeniden başlar mı başlamaz mı bunu bilemiyorum ancak ben kendimi her zaman fit tutuyorum. Umarım tüm dünya bu corona virüsü bir an önce atlatır. Bizler de en sevdiğimiz yere sahalara döneriz" dedi.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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