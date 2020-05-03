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03 Mayıs 2020, Pazar
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hazırkıta

Filip Novak hazırkıta

Corona virüsü günlerinde çalışmalarını aksatmadan sürdüren lige hazır. Çek sol bek "Sezon yeniden başlar mı başlamaz mı bunu bilemiyorum ancak ben kendimi her zaman fit tutuyorum. tüm dünya bu corona virüsü bir an önce atlatır. de en sevdiğimiz yere sahalara döneriz" dedi.

Corona virüsü günlerinde çalışmalarını aksatmadan sürdüren lige hazır. Çek sol bek "Sezon yeniden başlar mı başlamaz mı bunu bilemiyorum ancak ben kendimi her zaman fit tutuyorum. tüm dünya bu corona virüsü bir an önce atlatır. de en sevdiğimiz yere sahalara döneriz" dedi.

  1. 3.5.2020
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