Filip Novak hazırkıta

Corona virüsü günlerinde çalışmalarını aksatmadan sürdüren Filip Novak lige hazır. Çek sol bek "Sezon yeniden başlar mı başlamaz mı bunu bilemiyorum ancak ben kendimi her zaman fit tutuyorum. Umarım tüm dünya bu corona virüsü bir an önce atlatır. Bizler de en sevdiğimiz yere sahalara döneriz" dedi.