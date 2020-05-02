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Garry Rodrigues'in kankası Trabzonspor'a! Fatih Terim de istemişti
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'a gündeme yeni yeni isimler gelmeye devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iknci kez boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Fırtına, yaklaşık iki yıl önce Fatih Terim'in de transfer listesinde olan Yeşil Burun Adaları'nın genç futbolcusu için girişimlere başladı. Garry Rodrigues'in de milli takımdan arkadaşı olan yıldız futbolcu için ilk görüşme de gerçekleşti. İşte tüm detaylar...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45
Güncelleme: 02.05.2020 06:45
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Süper Lig'e verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Trabzonspor'da yıldız arayışları sürüyor.
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Sörloth gibi potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan bordo-mavililerde birçok isim gündeme gelmişti.
Doğru planlama ile 23 milyon TL kar açıklayan Trabzonspor'da çalışmalar aynı ciddiyetle devam ediyor.
Maliyeti yüksek potansiyelli futbolcuları kadrosuna katmak için Avrupa'da yıldız avına çıkan Trabzonspor'da gündeme bomba bir isim geldi.
NWAKAEME'NİN ALTERNATİFİ OLACAK
Trabzonspor'da gösterdiği performansla Arabistan takımlarının dikkatini çeken Nwakaeme'nin yüksek bonservis bedeli karşılığında gitme ihtimaline karşılık Trabzonspor'da sol kanat arayışlarına yöneldi.