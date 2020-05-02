Haberler Galeri Garry Rodrigues'in kankası Trabzonspor'a! Fatih Terim de istemişti

Garry Rodrigues'in kankası Trabzonspor'a! Fatih Terim de istemişti

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'a gündeme yeni yeni isimler gelmeye devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iknci kez boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Fırtına, yaklaşık iki yıl önce Fatih Terim'in de transfer listesinde olan Yeşil Burun Adaları'nın genç futbolcusu için girişimlere başladı. Garry Rodrigues'in de milli takımdan arkadaşı olan yıldız futbolcu için ilk görüşme de gerçekleşti. İşte tüm detaylar...

2 Mayıs 2020 Cumartesi 06:45 Güncelleme: 02.05.2020 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





