Zafer Trabzonspor taraftarlarının! Finalde Beşiktaş'ı geçtiler
Trabzonsporlu taraftarlar, dünya üzerindeki 64 takım taraftarı arasında yapılan oylama sonucunda "Dünyanın en fanatik taraftarı" seçildi. Finalde Beşiktaş ile karşılaşan bordo-mavili taraftarlar, 454 bin 151 oy kullanılan finalde yüzde 50.7’lik oy oranıyla birinci oldu.
ABD merkezli sosyal medya araştırma platformu San Baas Media, twitter üzerinden 23 Mart'ta taraftarlara yönelik bir anket başlattı. Turnuva gibi gerçekleşen ve 4 ayrı kategoride toplam 64 takımın taraftarlarının yarıştığı oynama bugün tamamlandı. Türkiye'den Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı oylama, 'Dünyanın en fanatik taraftarı kim?' sorusuyla başladı.
A Grubu'nda yer alan Galatasaray, grup finalinde Hindistan'ın Kerala Blasters ile karşı karşıya geldi. 222 bin 216 oy kullanılan finalde Hindistan ekibi, yüzde 52.8'lik oy oranıyla grubu lider tamamlamıştı. B Grubu'nda ise Fenerbahçe ve Trabzonspor yer aldı.
FENERBAHÇE YARI FİNALDE ELENDİ
Fenerbahçe, yarı finalde Corinthians'a elenirken, Brezilya ekibi finalde Trabzonspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer, 171 bin 905 oy kullanılan grup finalinde, Corinthians'ı yüzde 50.5 oy alarak geçti. C Grubu'nda Türkiye'den herhangi bir takım yer almazken, finalde İtalya'nın Juventus ve Arjantin'in Boca Juniors ekipleri karşı karşıya geldi. 114 bin 16 oy kullanılan grup finalinde Boca Juniors, Juventus'u yüzde 61.3'lük oranla geçerek grubu zirvede bitirdi.
D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise finalde Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli ile karşılaştı. 216 bin 661 oy kullanılan final mücadelesinde siyah-beyazlılar, yüzde 50.4 oy oranıyla rakibini geçti.
TÜRK DEVLERİ FİNALDE EŞLEŞTİ
Trabzonspor yarı finalde Hindistan ekibi Kerala Blasters ile eşleşirken, Beşiktaş ise Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile karşı karşıya geldi. 297 bin oy kullanılan mücadelede Trabzonspor, Kerala Blasters'i yüzde 50.8'lik oy oranıyla geçen taraf oldu ve adını finale yazdırdı. Diğer yarı final mücadelesinde ise 328 bin 550 oy kullanıldı. Bu oylamada Beşiktaş, Boca Juniors karşısında yüzde 51.6'lık oy oranıyla finale kalan ekip oldu.
FİNALDE REKOR OY KULLANILDI
Dünya üzerinde 64 takımın yer aldığı turnuvada Türk finali oynandı. 25 Nisan'da başlayan ve 1 hafta süren oylamaya rekor katılım gerçekleşti. 454 bin 151 oy kullanılan final karşılaşmasında Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı yüzde 50.7 oy oranına ulaşarak üstünlük kurdu. Bordo-mavililerin birinci olduğu turnuvayı Beşiktaş ikinci olarak tamamlarken, Boca Juniors üçüncü, Kerala Blasters ise dördüncü oldu.
- 02.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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