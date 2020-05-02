Son dakika: Trabzonspor sahaya iniyor! İşte o tarih...
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı Trabzonspor, gruplar halinde hazırlıklarına başlayacağını duyurdu. İşte bordo-mavililerin sahaya ineceği tarih...
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren oyuncular, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gruplar halinde hazırlıklarına başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından liglerin başlama ihtimali üzerine hazırlanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddelere dikkat edecek olan bordo-mavililer, gün içerisinde futbolcuların antrenman programlarını tamamlayacak.
HER OYUNCUNUN ANTRENMANLARA GELİŞ SAATLERİ BELLİ
Yaklaşık 45 gündür futboldan ve sahalardan uzak kalan oyuncular, bireysel olarak çalışsalar da başlayacak olan yeni sürece uyum sağlamaya çabalayacaklar. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri uygulayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yeni antrenman metotları ve programları hazırlayarak oyuncularını gruplar halinde çalıştıracak. Gün içresinde oyuncularının antrenmanlarını tamamlamayı hedefleyen genç teknik adam her futbolcusunun antrenmanlara geliş saatlerini belirledi. Bordo-mavililerin tedbirler kapsamında ilk planda 4'erli ve 5'erli gruplar halinde çalışması bekleniyor.
MENTAL HAZIRLIK
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, fizik ve kondisyon antrenmanlarının yanı sıra mental olarak oyuncularını sürece hazırlamaya gayret edecek. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan bordo-mavili takımda beklentilerin yüksek olması nedeniyle genç teknik adam da futbolcuları tekrar yarışı sürdürecek mücadeleci ekip haline getirmeyi hedefliyor.
SOSA TAKIM ARKADAŞLARINA KONUŞMA YAPACAK
Çimşir, Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını süreç içerisinde tamamlarken, bireysel antrenmanlarda da oyuncuların durumlarını yakından takip etti. Antrenmanların başlamasıyla birlikte futbolcularla bir araya gelecek genç teknik adam, bire bir konuşmalar yapacak.
Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in ardından en büyük görev ise takım kaptanı Sosa'ya düşüyor. Her maç ve her antrenman takım arkadaşlarıyla toplanarak herkesin fikrini alıp bir değerlendirme yaparak yol haritası belirlenmesinde önemli bir görev üstelenen Arjantinli, bu zorlu süreçte de Çimşir ve yönetimin en büyük yardımcısı olacak.
- 02.05.2020
- Güncelleme: 02.05.2020 14:16
- Son dakika: Pınar Karşıyaka'da Crocker'ın sözleşmesi henüz feshedilemedi
- Şarkıcı Kıraç'tan görülmemiş konser! Yerin 72 metre altında 1 Mayıs'ı kutladı
- Gareth Bale böyle açıkladı! "MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor"
- Marketler bugün açık mı? 2 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık mı?
- Son dakika: ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret davası reddedildi
- Mesut Özil'e Fenerbahçe'yi önerdi!
- Galatasaraylı oyuncudan dikkat çeken sözler! "Fatih Terim bana 'Xavi' diyor"
- Görenler gözlerine inanamadı! İşte Mateja Kezman'ın son hali
- Galatasaray'da flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş ve teklif...
- Son dakika corona virüsü haberi: 15 il için flaş karantina kararı! Bayram sonrası...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor sahaya iniyor! İşte o tarih... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.