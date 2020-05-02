Badou Ndiaye'ye izin çıktı! Trabzonspor'a müjde...
Son dakika Tranzonspor haberleri... Badou Ndiaye’nin bonservisi için indirim bekleyen Trabzonspor’a müjdeli haber geldi. Bonservisi alınmassa bile Stoke City, Ndiaye’nin kiralanmasına izin verecek. İşte tüm detaylar...
Stoke City'den, Badou Ndiaye'nin Trabzonspor'da kalmasına izin çıktı. … İngiliz ekibi bordo-mavililer bonservisini almayacak olsa bile yüksek maliyetinden kurtulmak için Ndiaye'nin kiralık anlaşmasının devam etmesi kararını verdi.
Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibinin CEO'su Eddy Cordier, "Yaşanan belirsizlik yüzünden, şu an için yüksek maliyetli oyuncularla devam etme ihtimalimiz bulunmuyor" açıklamasını da yaptı.
Bu arada Badou Ndiaye, bonservisini elinde bulunduran Stoke şehrinin yerel gazetesi Stoke-en-Trent'e konuştu. Ndiaye, "Şimdi bu salgını sonlandırmayı ve futbola geri dönmeyi hayal ediyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek ve şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
- 02.05.2020
- Güncelleme: 02.05.2020 12:38
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Badou Ndiaye'ye izin çıktı! Trabzonspor'a müjde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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