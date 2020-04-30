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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Tam 23 milyon TL kar

Tam 23 milyon TL kar

Tam 23 milyon TL kar

, dün 'na finansal raporları bildirdi

, dün Kamu Aydınlatma Platformu'na finansal raporları bildirdi. Bordo-mavililerin 29 Şubat itibari ile toplam borcunun 1 milyar 114 milyon 826 bin 986 TL olduğu açıklandı. Borçların 225 milyon 47 bin 174 TL'si kısa vadeli, 889 milyon 779 bin 812 TL'sinin ise uzun vadeli olduğu belirtildi. Verilerde Trabzonspor'un kaynağının da 617 milyon 493 bin 825 TL olarak açıklandı. Açıklanan raporun ardından bir tweet atan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "9 aylık mali tabloyu KAP'a bildirdik. 23 milyon TL kar açıkladık. Geçen yılın aynı döneminde 63 milyon TL zarardaydık" yazdı.
  1. 30.4.2020
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