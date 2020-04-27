Yusuf Yazıcı: Çekingen Kral

Trabzonspor'un Fransız ekibi LOSC Lille'e transfer olan ve sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde bulunan Yusuf Yazıcı için kulübün resmi sosyal medya hesabından, "Yusuf Yazıcı'yı bir kelimeyle tanımlayın" paylaşımı yapıldı. Fransız taraftarlardan milli futbolcu için mesaj yağdı. Yusuf için; "Yetenek", "Güç", "Kral", "Çekingen", "Umut" ve "Solak" tanımlamaları yapıldı.