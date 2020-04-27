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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Yusuf Yazıcı: Çekingen Kral

: Çekingen Kral

Yusuf Yazıcı: Çekingen Kral

'un Fransız ekibi Lille'e olan ve sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde bulunan için kulübün resmi hesabından, "Yusuf Yazıcı'yı bir kelimeyle tanımlayın" paylaşımı yapıldı.

'un Fransız ekibi Lille'e olan ve sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde bulunan için kulübün resmi hesabından, "Yusuf Yazıcı'yı bir kelimeyle tanımlayın" paylaşımı yapıldı. Fransız taraftarlardan milli futbolcu için mesaj yağdı. Yusuf için; "Yetenek", "Güç", "Kral", "Çekingen", "Umut" ve "Solak" tanımlamaları yapıldı.

  1. 27.4.2020
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