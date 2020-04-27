Yusuf Yazıcı: Çekingen Kral
Trabzonspor'un Fransız ekibi LOSC Lille'e transfer olan ve sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde bulunan Yusuf Yazıcı için kulübün resmi sosyal medya hesabından, "Yusuf Yazıcı'yı bir kelimeyle tanımlayın" paylaşımı yapıldı.
Trabzonspor'un Fransız ekibi LOSC Lille'e transfer olan ve sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde bulunan Yusuf Yazıcı için kulübün resmi sosyal medya hesabından, "Yusuf Yazıcı'yı bir kelimeyle tanımlayın" paylaşımı yapıldı. Fransız taraftarlardan milli futbolcu için mesaj yağdı. Yusuf için; "Yetenek", "Güç", "Kral", "Çekingen", "Umut" ve "Solak" tanımlamaları yapıldı.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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