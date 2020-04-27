Trabzonspor'a Gürcü maestro: Giorgi Chakvetadze
Trabzonspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 34 yaşına gelen Jose Sosa'ya bir veliaht arayan bordo-mavili ekip, yeni maestrosunu Belçika'da buldu. 20 yaşındaki Gürcü orta saha Giorgi Chakvetadze de Fırtına'ya sıcak bakıyor.
Gürcü basını Trabzonspor'un KAA Gent takımında forma giyen 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Giorgi Chakvetadze'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak için harekete geçtiğini duyurdu.
Haberde, başarılı futbolcunun Şota ve Arçil'in parladığı Trabzonspor'a gelme fikrine çok sıcak baktığı kaydedildi. Ancak Gent'in oyuncudan beklentisinin yüksek olmasının bu transferdeki en önemli engellerden biri olduğu ifade ediliyor.
Chakvetadze bu sezon 12 maçta 2 asistlik performans sergiledi. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli ismin piyasa değeri 6 milyon euro. Trabzonspor'un istediği şartlar oluşursa Chakvetadze'yi kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
GELECEĞİN YILDIZ ADAYI
Şota ve Arçil gibi Dinamo Tiflis'te parlayan Giorgi Chakvetadze, 28 maçta 5 gol+11 asistlik performansı sonrası 2017'de 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Gent'e transfer oldu. Burada 3 sezonda 62 maça çıkıp 7 gol+13 asist üretti.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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