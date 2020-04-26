Trabzonspor'un gündemindeki yıldızdan mesaj: Gurur verici - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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Trabzonspor'un gündemindeki yıldızdan mesaj: Gurur verici

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları takip etmeye devam ediyor. Sezon başında birçok ismi kadrosuna katan Fırtına, yaz transfer döneminde de genç futbolcuları kadrosuna katacak gibi görünüyor. Trabzonspor'un transfer listesinde olan genç yıldız da transfer iddialarının ardından sessizliğini bozdu ve "Trabzonspor gibi büyük kulüple ismimin anılması çok gurur verici." dedi. İşte o isim ve son gelişmeler...
26 Nisan 2020 Pazar 21:18 Güncelleme: 26.04.2020 21:18
Trabzonspor'un gündemindeki yıldızdan mesaj: Gurur verici

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti.

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Trabzonspor'un gündemindeki yıldızdan mesaj: Gurur verici

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına gaz verdi.

Trabzonspor'un gündemindeki yıldızdan mesaj: Gurur verici

Bir yandan yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer bir yandan da genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un gündemindeki yıldızdan mesaj: Gurur verici

Gurbetçi avına çıkan Trabzonspor son olarak bonservisi Bröndby'de bulunan 22 yaşındaki Rezan Çorlu'yu transfer gündemine almıştı.

Trabzonspor'un gündemindeki yıldızdan mesaj: Gurur verici

"GURUR VERİCİ"

Rezan Çorlu ve menajeri Evren Şahin, Trabzonspor'a mesaj gönderdi. Rezan Çorlu, "Trabzonspor gibi büyük kulüple ismimin anılması çok gurur verici." dedi.

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