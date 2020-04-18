Ezeli rakipler devrede! İşte Ekuban için istenen rakam
Trabzonspor'un Leeds United'dan kadrosuna kattığı Caleb Ekuban, gösterdiği performansla beğeni topladı. Gerektiği zaman yedek beklemesi de bilen ve her şans geldiğinde maksimum verimle oynayan Ganalı futbolcu bordo-mavili taraftarların sevgilisi konumunda bulunuyor. Transferin de gözde ismi olan Ekuban için iki ezeli rakip Celtic ve Rangers devreye girdi. İşte Trabzonspor'un istediği bonservis bedeli...
Trabzonspor'un bu sezon ligdeki başarısı, özellikle yabancı futbolcularının da transfer yönünden ilgi görmesine neden oldu. Başta Sörloth olmak üzere birçok futbolcunun talibi çıkarken, Caleb Ekuban için bir iddia İskoçya'dan geldi.
CELTIC VE RANGERS DEVREDE!
The Sun gazetesinin İskoç versiyonunda yer alan habere göre, bordo-mavili futbolcuya Celtic ve Rangers'ın talip olduğu yazıldı. Bordo-mavililerin Leeds United'dan transfer ettiği futbolcu, bu sezon sakatlanmasına rağmen 15 maça çıktı, üçer gol ve asist yaptı.
İSTENEN RAKAM 8.7 MİLYON POUND
Haberde Trabzonspor'un Ganalı futbolcu için 8.7 milyon pound istediği, bunun da iki ezeli rakibi zorlayacağı dile getirildi.
The Sun'ın haberinde ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Ekuban ve Nwakaeme ile ilgili yaptığı konuşmaya yer verildi, iki oyuncunun da ailesinin yanında olmaması nedeniyle corona virüsü döneminde zor günler yaşadığına dikkat çekildi.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ezeli rakipler devrede! İşte Ekuban için istenen rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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