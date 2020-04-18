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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Ezeli rakipler devrede! İşte Ekuban için istenen rakam

Ezeli rakipler devrede! İşte Ekuban için istenen rakam

Ezeli rakipler devrede! İşte Ekuban için istenen rakam

'un 'dan kadrosuna kattığı , gösterdiği performansla beğeni topladı. Gerektiği zaman yedek beklemesi de bilen ve her şans geldiğinde maksimum verimle oynayan Ganalı futbolcu bordo-mavili taraftarların sevgilisi konumunda bulunuyor. Transferin de gözde ismi olan Ekuban için iki Celtic ve Rangers devreye girdi. İşte Trabzonspor'un istediği bonservis bedeli...

'un bu sezon ligdeki başarısı, özellikle yabancı futbolcularının da yönünden ilgi görmesine neden oldu. Başta Sörloth olmak üzere birçok futbolcunun talibi çıkarken, için bir iddia İskoçya'dan geldi.

CELTIC VE RANGERS DEVREDE!
gazetesinin İskoç versiyonunda yer alan habere göre, bordo-mavili futbolcuya Celtic ve Rangers'ın talip olduğu yazıldı. Bordo-mavililerin 'dan transfer ettiği futbolcu, bu sezon sakatlanmasına rağmen 15 maça çıktı, üçer gol ve asist yaptı.

İSTENEN RAKAM 8.7 MİLYON POUND
Haberde Trabzonspor'un Ganalı futbolcu için 8.7 milyon pound istediği, bunun da iki ezeli rakibi zorlayacağı dile getirildi.

The Sun'ın haberinde ayrıca Trabzonspor Başkanı 'nun Ekuban ve Nwakaeme ile ilgili yaptığı konuşmaya yer verildi, iki oyuncunun da ailesinin yanında olmaması nedeniyle corona virüsü döneminde zor günler yaşadığına dikkat çekildi.

  1. 18.04.2020
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