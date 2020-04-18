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18 Nisan 2020, Cumartesi
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'un efsaneleri:

Trabzonspor'un efsaneleri: Fatih Tekke

Taraftarının ''Sultan'' Tekke'si oldu. Çok genç yaşta sırtına geçirdiği bordo-mavili formadan yine çok genç yaşta ayrıldı.

Taraftarının ''Sultan'' Tekke'si oldu. Çok genç yaşta sırtına geçirdiği bordo-mavili formadan yine çok genç yaşta ayrıldı. Altay ve formalarıyla yeteneklerini yeniden gösteren '''in hırçın çocuğu'' özellikle 2005 yılında hem Türkiye Süper Ligi gol kralı oldu (31) hem de Avrupa Gümüş Ayakkabı ödülünü kazandı. 'dan ayrılıp Rusya'nın yolunu tutarken arkasında birçok gözü yaşlı taraftar bıraktı. Zenit forması ile 2007-08 sezonu şampiyonluğu yaşadı ve maçın adamı seçildiği Kupası finalinde İskoçya'nın Glasgow Rangers takımını yenerek UEFA Kupası'nı kaldırdı.

  1. 18.4.2020
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