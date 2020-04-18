Trabzonspor'un efsaneleri: Fatih Tekke
Taraftarının ''Sultan'' Tekke'si oldu. Çok genç yaşta sırtına geçirdiği bordo-mavili formadan yine çok genç yaşta ayrıldı.
Taraftarının ''Sultan'' Tekke'si oldu. Çok genç yaşta sırtına geçirdiği bordo-mavili formadan yine çok genç yaşta ayrıldı. Altay ve Gaziantepspor formalarıyla yeteneklerini yeniden gösteren ''Karadeniz'in hırçın çocuğu'' özellikle 2005 yılında hem Türkiye Süper Ligi gol kralı oldu (31) hem de Avrupa Gümüş Ayakkabı ödülünü kazandı. Trabzonspor'dan ayrılıp Rusya'nın yolunu tutarken arkasında birçok gözü yaşlı taraftar bıraktı. Zenit forması ile 2007-08 sezonu Rusya Premier Ligi şampiyonluğu yaşadı ve maçın adamı seçildiği UEFA Kupası finalinde İskoçya'nın Glasgow Rangers takımını yenerek UEFA Kupası'nı kaldırdı.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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