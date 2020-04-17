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17 Nisan 2020, Cuma
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Da ’ya piyango

Da Costa’ya piyango

devinin ocak ayında kadrosuna kattığı Faslı stoper Manuel da , eski takımı Al-İttihad'dan yüklü miktarda tazminat kazandı. Fransız muhabir 'un hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre , Al-İttihad'ı eski oyuncusu Da Costa'ya 3 milyon euro'dan fazla bir tutar tazminat ödemeye mahkum etti.

devinin ocak ayında kadrosuna kattığı Faslı stoper Manuel da , eski takımı Al-İttihad'dan yüklü miktarda tazminat kazandı. Fransız muhabir 'un hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre , Al-İttihad'ı eski oyuncusu Da Costa'ya 3 milyon euro'dan fazla bir tutar tazminat ödemeye mahkum etti. temsilcisinin bu parayı ödememesi durumunda transfer yasağı cezası alabileceği ifade ediliyor. Daha önce 'de Demir Grup ve formaları da giyen 33 yaşındaki defans oyuncusu, devre arasında geldiği 'da 7 maça çıktı.
  1. 17.4.2020
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