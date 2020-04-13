Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sezonun kalanıyla ilgili fikirlerini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, FOTOMAÇ'a yaptığı çarpıcı açıklamaların ikinci bölümünde Süper Lig'in kalan 8 haftasıyla ilgili konuştu. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu "Sesli olarak düşündüğümde 4 ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi Süper Lig, Haziran ayında seyircili şekilde başlayacak. Ya da maçlar seyircisiz oynanacak. Diğer bir ihtimal ileri bir tarihe ertelenecek. Son ihtimal ise 26 haftası oynanmış bir lig var. Bu şekilde tescil edilecek" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI BU AY SONU

Karadeniz temsilcisinin başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu ay sonunda yeni bir toplantı gerçekleştireceğini ve yol haritasının belirleneceğini belirtti. Ahmet Ağaoğlu "Şu an hepimiz beklemedeyiz. Çünkü sonu belirsiz bir pandemi var. Federasyon da süreci Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıyla koordineli şekilde yürütüyor. Alacakları karar tamamen virüs salgını ile alınan önlemler kapsamında olacak. Bunu söyleyebilirim" diye konuştu.

YABANCILARA DURUMU ANLATTIK

"Yabancı oyuncularla sık sık konuşuyorum. Şu an ailesi yanında olmayan Ekuban ve Nwakaeme var. Onlar tabii ki daha çok etkileniyor. Ancak durumu onlara güzel bir şekilde anlattığımız için kabullendiler. Ülkelerine gitmek istediklerini söylediklerinde gittikleri taktirde 14 gün karantinada olacaklarını, döndüklerinde de 14 gün karantinada kalmaları gerektiğini kendilerine aktardık. Kabullenmiş durumdalar ama tabii ki bu süreç çok kolay değil. Onlar da bunun farkında"

OYUNCULARIMIZ SIKI TAKİPTE

"Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve futbolcularla iç içe olması gereken tüm personelimiz kendilerini dış dünyadan tamamen izole etmiş durumda. Normalde 2 Mayıs'ta hazırlıklara başlamayı ön görmüştük ancak bu tarih biraz daha sarkabilir. Şu an sadece Sörloth ülkesinde ve dönüşte kendisini 14 gün karantinaya alacağız. Diğer oyuncularımızla birlikte verilecek kararı bekliyoruz"

GELİRLER AZALDI

"Şu an itibarıyla tüm takımların gelirleri yüzde 20 azalmış durumda. Bazı takımların gelirleri ise yüzde 50'ye yakın azalma ile karşı karşıya. Dolayısıyla bu ekonomik olarak bir sorun yaratacaktır. Bizim en önemli gelirimiz olan yayın ve maç gelirleri şu an yok. Bu sürecin sonunda oyuncu ödemeleri de önemli oranda azalacak"

SOSYAL MEDYAMIZIN EŞİ BENZERİ YOK

İngiliz spor adamlarından özellikle sosyal medya konusunda övgüler aldık. Bence sadece Türkiye'de değil, dünyada eşi benzeri olmayan bir sosyal medya ekibimiz var. Bu ekibin yaptığı işlerden gerçekten memnunum"

KAPTAN BENİM AMA GEMİ BIR EKİP İŞİ

"Başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan mali konularda, asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ise idari konularda tüm sorumluluğu üzerine almış durumda. Birçok konuyu daha bana gelmeden dahi çözüyorlar. Ben geminin kaptanıyım ama gemiyi hareket ettirmek bir ekip işidir ve biz ekip olarak bu gemiyi hareket ettiriyoruz. Yedek yöneticilerimiz bile en az as yöneticilerimiz kadar sorumluluk alıyor. Bu ekip kulübün şu an içinde bulunduğu durumun en özel kahramanları arasında"

FIFA ESNEK ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

"FIFA maaşlar konusunda bir karar aldı ve Mart ayı da dahil olmak üzerine Mart, Nisan, Mayıs ayındaki oyuncu ödemelerinde esnek olmayı kabul ediyor. Dolayısıyla biz de kulüp olarak buna uymak zorundayız. Ekonomik olarak bu sürecin en az hasarla atlatılması gerekiyor. Biz kulüp olarak Mart ayına kadar sorunsuz şekilde gelmiştik. Ancak bu süreçten tabi ki etkilenme durumumuz olacaktır. Oyuncularımız da anlayışlı"