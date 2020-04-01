Alexander Sörloth'tan flaş transfer sözleri! "Bu haksızlık..."
Trabzonspor'un bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan oyuncusu Alexander Sörloth katıldığı bir podcast programında soruları yanıtladı. Crystal Palace'a transfer sürecini anlatan Norveçli yıldız ilginç bir anısını da dinleyicilerle paylaştı.
Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor'un Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Alexander Sörloth katıldığı TV2 Premier Lig podcastinde gazeteci Kasper Wikestad'ın sorulatını yanıtladı. Samimi itiraflatda bulunan Sörloth kendisini Crystal Palace'a getiren sürecin detaylarını anlattı. İşte Sörloth'un açıklamaları...
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"Eğitim kampı için Dubai'ye gitmeden önce hazırlık maçı oynayacaktık. Sonra menajerim beni aradı ve Crystal Palace'ın beni transfer etmek istediğini söyledi. Bu transfer penceresi kapanmadan sadece 2 hafta önceydi."
"TRANSFER PENCERESİNİN KAPANMASINA 3 DAKİKA KALMIŞTI..."
"Transfer penceresinin kapanmasına iki gün kala, kulüpler anlaştı ve Londra'ya gitmek için hazır olmam söylendi. Londra'ya indiğimde kulüpler transferin bitmediğini söyledi. Menajerime neler olup bittiğini sordum. Euro ve Pound arasında bir yanlış anlaşıma olduğunu söyledi. Bütün gün bekledik ama sonunda anlaşma kabul edildi ve transfer penceresinin kapanmasına sadece üç dakika kalmıştı. Palace ile çıktığım ilk maçlarda Chelsea'ye karşı bir gol attım ancak iptal edildi. Eğer o gol olsaydı takımdaki pozisyonumu güçlendirirdim. Ertesi hafta ise Huddersfield'e karşı ilk 11 başlayacaktı ancak sakatlandım."
"Olumlu düşünmeye çalıştım, ancak takımda olmama rağmen sezonun geri kalanında bir dakika bile süre alamadım. İyi olduğumu hissettiğim ilk dört maçtan sonra oynayamayacağımı bilmek güvenimi de sarstı."
"BU HAKSIZLIK"
"Bir maçın sonunda birkaç dakika oynamışsınız taraftarlar ve gazeteciler tarafından değerlendiriliyorsunuz ki bence bu çok haksız bir durum".
"FORVET OYUNCULARI İÇİN AŞIRI STRESE NEDEN OLUR"
"Eğer takıma yeni gelmiş bir oyuncuysanız, bu güvenin ötesine geçer ve başlamak için yeterince iyi olmadığınızı hissedersiniz. Özellikle forvet oynuyorsanız bu sizde aşırı strese neden olur."
Bilindiği üzere, Karadeniz temsilcisi Norveçli yıldızın 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor. Öte yandan bu sezon Trabzonspor formasıyla 39 maçta sahaya çıkan Sörloth 25 gol ve 7 asist ile oynadı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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