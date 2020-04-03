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03 Nisan 2020, Cuma
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ile devam

Hosseini ile devam

'da yönetim, sözleşmesi bitecek olan Majid için sözleşmedeki opsiyonu devreye sokacak.

Buna göre 2018'de 2+1 yıllık mukavele yapılan İranlı stoper, önümüzdeki sezon da takımda kalacak. Anlaşma gereği 'ye 600 bin euro maaş ödenecek. Yönetim kısa zamanda resmen kontratı uzatmayı düşünüyor.

  1. 3.4.2020
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