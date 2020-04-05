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05 Nisan 2020, Pazar
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Yattara: Evde kalın

Yattara: Evde kalın Trabzon

ekibinin efsane oyuncularından , evde kalmayı neşeli hale getirenlerden. Unutulmaz futbolcu eline mikrofonu alıp "Bize her yer , evde kalın Trabzon" diye şarkı söyledi.

ekibinin efsane oyuncularından , evde kalmayı neşeli hale getirenlerden. Unutulmaz futbolcu eline mikrofonu alıp "Bize her yer , evde kalın Trabzon" diye şarkı söyledi. Bordomavili taraftarlar, Yattara'nın bu performansını beğeni yağmuruna tuttu.
  1. 5.4.2020
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