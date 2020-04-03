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03 Nisan 2020, Cuma
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Botafogo’ya

Obi Mikel Botafogo’ya

ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 'in yeni takımı belli oluyor. basınında yer alan haberlere göre; Botafogo kulübü, 32 yaşındaki Nijeryalı ön liberoyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 'in yeni takımı belli oluyor. basınında yer alan haberlere göre; Botafogo kulübü, 32 yaşındaki Nijeryalı ön liberoyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Haberde, Brezilya ekibinin tecrübeli futbolcuya resmi teklif yaptığı ve gelecek yanıtı beklediği belirtildi.

  1. 3.4.2020
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