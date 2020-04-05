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05 Nisan 2020, Pazar
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toplayacak

Jose Sosa toplayacak

'un tecrübeli yıldızı Sosa, "Pası tüm adına alıyorum. Kendi ülkemizde yaptığımız gibi bize her zaman büyük sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sosa, takımın yabancılarını organize edip, bağışı gerçekleştirecek.

Bordo-mavili futbolcuların başlattığı yardım kampanyasında Uğurcan Çakır'dan pas kaptan 'ya gelmişti. 'un tecrübeli yıldızı "Pası tüm adına alıyorum. Kendi ülkemizde yaptığımız gibi bize her zaman büyük sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sosa, takımın yabancılarını organize edip, bağışı gerçekleştirecek.

  1. 5.4.2020
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