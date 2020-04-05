Jose Sosa toplayacak
Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Sosa, "Pası tüm yabancı oyuncular adına alıyorum. Kendi ülkemizde yaptığımız gibi bize her zaman büyük sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sosa, takımın yabancılarını organize edip, bağışı gerçekleştirecek.
Bordo-mavili futbolcuların başlattığı yardım kampanyasında Uğurcan Çakır'dan pas kaptan Jose Sosa'ya gelmişti. Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı "Pası tüm yabancı oyuncular adına alıyorum. Kendi ülkemizde yaptığımız gibi bize her zaman büyük sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sosa, takımın yabancılarını organize edip, bağışı gerçekleştirecek.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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