Jose Sosa toplayacak

Bordo-mavili futbolcuların başlattığı yardım kampanyasında Uğurcan Çakır'dan pas kaptan Jose Sosa'ya gelmişti. Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı "Pası tüm yabancı oyuncular adına alıyorum. Kendi ülkemizde yaptığımız gibi bize her zaman büyük sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sosa, takımın yabancılarını organize edip, bağışı gerçekleştirecek.