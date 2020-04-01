Trabzonspor Başkan Yardımcısı’ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi A.Ş. olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 TL bağışta bulunacaklarını açıkladı.
Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 TL daha koyarak toplamda 5 milyon 61 TL bağışta bulunuyoruz."
- 01.04.2020
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