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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Trabzonspor Başkan Yardımcısı’ndan 'na destek

Trabzonspor Başkan Yardımcısı’ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan ve ve Üretimi A.Ş. olarak Cumhurbaşkanı 'ın "Biz bize yeteriz " sözleriyle başlattığı 'na 5 milyon 61 TL bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Oltan ve ve Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın başlattığı 'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin olması hasebiyle üzerine 61 TL daha koyarak toplamda 5 milyon 61 TL bağışta bulunuyoruz."

  1. 01.04.2020
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