Çaykur Rizespor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsüne karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 195 bin 300 TL ile destek oldu. Karadeniz kulübünün başkanı Hasan Kartal'ın da şahsi olarak 500 bin TL'lik bağış yaptığı ifade edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsüne karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampnayası'na ülke genelinden destek çıkılmaya devam ediliyor. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor da bu kampanyaya destek oldu. Karadeniz ekibi kampanyaya 195 bin 300 TL yardımda bulundu.
Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 153 yılında kurulan Çaykur Rizespor Kulübü olarak 195.30 TL destek oluyoruz" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan kulüpten yapılan diğer bir açıklamada ise Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın da şahsi olarak kampanyaya 500 bin TL destek olduğu belirtildi.
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