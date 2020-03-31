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31 Mart 2020, Salı
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’dan destek

Çaykur Rizespor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

ekiplerinden , Başkan ’ın corona virüsüne karşı başlattığı 195 bin 300 TL ile destek oldu. kulübünün başkanı Hasan 'ın da şahsi olarak 500 bin TL'lik bağış yaptığı ifade edildi.

Başkan 'ın corona virüsüne karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampnayası'na ülke genelinden destek çıkılmaya devam ediliyor. ekiplerinden da bu kampanyaya destek oldu. ekibi kampanyaya 195 bin 300 TL yardımda bulundu.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, " Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan 153 yılında kurulan Çaykur Rizespor Kulübü olarak 195.30 TL destek oluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan kulüpten yapılan diğer bir açıklamada ise Kulüp Başkanı Hasan 'ın da şahsi olarak kampanyaya 500 bin TL destek olduğu belirtildi.


  1. 31.03.2020
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