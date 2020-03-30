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30 Mart 2020, Pazartesi
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'nın devlerini peşine takmıştı! kararını verdi

Avrupa'nın devlerini peşine takmıştı! Alexander Sörloth kararını verdi

ekiplerinden Trabzonspor'da gösterdiği performansla takımına büyük katkı veriyor. Golleri ve asistleriyle lige damga vuran Norveçli golcü 'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. 24 yaşındaki futbolcu konusundaki kararını verdi.

'un adı her gün 'da bir büyük kulüple anılıyor. Ancak geldiği günden bu yana çalışkanlığı ve profesyonelliği ile öne çıkan Norveçli golcü, kendini bu gündemin dışında tutuyor.

ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA DÜŞÜNCESİ YOK
Sörloth yakın çevresine "Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyorum. sonraki iş" diyor.

KRAL SÖRLOTH PEDAL BASTI
'in gol kralı Alexander Sörloth koronavirüs sebebiyle izole yaşadığı günlerde antrenmanlarını aksatmıyor. Norveçli yıldız her gün pedal çevirerek formunu koruyor. 24 yaşındaki forvet oyuncusu bu anları sosyal medya hesabına yükledi. Bordo-mavili taraftarlar da onun gollerini özlediklerini söylediler.

  1. 30.3.2020
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