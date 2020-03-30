Avrupa'nın devlerini peşine takmıştı! Alexander Sörloth kararını verdi
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Alexander Sörloth gösterdiği performansla takımına büyük katkı veriyor. Golleri ve asistleriyle lige damga vuran Norveçli golcü Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. 24 yaşındaki futbolcu transfer konusundaki kararını verdi.
Alexander Sörloth'un adı her gün Avrupa'da bir büyük kulüple anılıyor. Ancak geldiği günden bu yana çalışkanlığı ve profesyonelliği ile öne çıkan Norveçli golcü, kendini bu gündemin dışında tutuyor.
ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA DÜŞÜNCESİ YOK
Sörloth yakın çevresine "Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyorum. Transfer sonraki iş" diyor.
KRAL SÖRLOTH PEDAL BASTI
Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth koronavirüs sebebiyle izole yaşadığı günlerde antrenmanlarını aksatmıyor. Norveçli yıldız her gün pedal çevirerek formunu koruyor. 24 yaşındaki forvet oyuncusu bu anları sosyal medya hesabına yükledi. Bordo-mavili taraftarlar da onun gollerini özlediklerini söylediler.
- 30.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Avrupa'nın devlerini peşine takmıştı! Alexander Sörloth kararını verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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