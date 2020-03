Avrupa'nın devlerini peşine takmıştı! Alexander Sörloth kararını verdi

Alexander Sörloth'un adı her gün Avrupa'da bir büyük kulüple anılıyor. Ancak geldiği günden bu yana çalışkanlığı ve profesyonelliği ile öne çıkan Norveçli golcü, kendini bu gündemin dışında tutuyor.



ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA DÜŞÜNCESİ YOK

Sörloth yakın çevresine "Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyorum. Transfer sonraki iş" diyor.



KRAL SÖRLOTH PEDAL BASTI

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth koronavirüs sebebiyle izole yaşadığı günlerde antrenmanlarını aksatmıyor. Norveçli yıldız her gün pedal çevirerek formunu koruyor. 24 yaşındaki forvet oyuncusu bu anları sosyal medya hesabına yükledi. Bordo-mavili taraftarlar da onun gollerini özlediklerini söylediler.