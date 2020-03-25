Trabzonspor'un yabancıları Süper Lig'i solladı

Süper Lig'de 53 puanla l iderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'u yabancı oyuncuları sırtlıyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin ligde attığı 64 golün 43'ü yabancı futbolculardan gelirken, bu dönemde hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibinin şu ana kadar kaydettiği 90 golün 77'sine yine yabancılar imza koymayı başardı. Bu sezon ligde 26, Avrupa'da 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maç oynayan Trabzonspor'da yabancıların katkısı gözlerden kaçmadı. Şu anda ligde ikinci sırada yer alan Başakşehir ile aynı sayıda fileleri sarsan Karadeniz Fırtınası'nın yabancı isimleri geride kalan 16 takımın hepsinden daha fazla gol attı.

RESMEN GOL CANAVARI

fırtına'nın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 26 maçta attığı 59 golün 50'si yabancılardan gelirken, 3 defa Yusuf Sarı, 1'er kez Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak sahne aldı, 4 golü ise rakip kendi kalesine attı. Avrupa'da 10 maçta kaleye 10 füze gönderen Karadeniz devinde, 9 golde yabancı katkısı bulunurken, 1 gol ise Parmak'ın ayağından elde edildi. Karadeniz ekibi, kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduruyor. Süper Lig'de Sörloth 19, Nwakaeme 10, Sosa 6, Sturridge 4 (Ayrıldı), Ekuban 3, Novak 3 ve gol attı. NDiaye, Hosseini, Avdijaj (Ayrıldı), Pereira ve Costa 1'er gol attı.

ZİRVENİN EFENDİSİ

24 yaşındaki Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 39 resmi maçta toplam 25 gol attı ve 7 de asist yapma başarısı gösterdi. Ligde 26 maçta 19 gol bulan Sörloth, Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 müsabakada da 4 gol ile takımının skor yükünü çekti.



SIRA ŞOTA'DA

Sörloth'un sıradaki hedefi ise kulübün efsane ismi Şota Arveladze'nin rekorunu kırmak olacak. Şota, 1995-96'da attığı 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı oldu. Eğer Sörloth, ligde 7 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Gürcü efsanenin rekorunu tarihe gömecek ve Trabzonspor'un en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını alacak.

6 TAKIMA BEDELLER

Sörloth ve Nwakaeme, Süper Lig'de attıkları 29 golle, 5 takımdan daha fazla gole imza attılar. Bordo-mavililerin iki oyuncusu Süper Lig'de Yukatel Denizlispor (26), Çaykur Rizespor (26), Kayserispor (28), Ankaragücü (23) ve atan Konyaspor'dan (21) daha fazla fileleri sarstı. Antalyaspor ile de aynı sayıda gol attı.



REKORLARI PARÇALADI

Süper Lig'in ilk yarısında 12 gol kaydeden, ikinci devrenin ilk maçında Kasımpaşa karşılaşmasında da 3 gol atarak zirvenin yeni sahibi olmuştu. Kariyerinde bir sezonda ilk kez 15 gol atan Sörloth bu alanda da rekor kırdı. İkinci devrede 19 gole ulaşarak bireysel rekorunu da tarihe gömdü.