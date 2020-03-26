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26 Mart 2020, Perşembe
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'in acı günü

Kamil Ahmet'in acı günü

Trabzonsporlu Çörekçi'nin 'de yaşayan dedesi 87 yaşındaki Ahmet, hayatını kaybetti. Çörekçi, hesabından, "Seni çok seviyorum dede, mekanın cennet olsun. Senin ismini taşıdım. Kelimeler senin ne kadar büyük bir adam olduğunu açıklamaya yetmez" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu Çörekçi'nin 'de yaşayan dedesi 87 yaşındaki Ahmet, hayatını kaybetti. Çörekçi, hesabından, "Seni çok seviyorum dede, mekanın cennet olsun. Senin ismini taşıdım. Kelimeler senin ne kadar büyük bir adam olduğunu açıklamaya yetmez" ifadelerini kullandı.
  1. 26.3.2020
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