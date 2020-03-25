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25 Mart 2020, Çarşamba
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'da corona virüsüne rastlanmadı

Trabzonspor'da corona virüsüne rastlanmadı

Dünyada hızla yayılan corona virüsü nedeniyle 'e ara verilmişti. Verilen arayla birlikte tesislerde dezenfekte işlemlerini tamamlayan bordo- mavililer, tüm futbolcular ve teknik heyeti Covid 19 testine tabii tuttu.

15 dakikada sonuç veren kitler dün tesislere gelirken, herkes teste girdi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır" denildi.

  1. 25.3.2020
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