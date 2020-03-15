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15 Mart 2020, Pazar
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Erce’nin yeni yaşı kutlandı

Erce’nin yeni yaşı kutlandı

'un başarılı kalecilerinden 26 yaşına bastı. Bu sezon 'ın oynamadığı karşılaşmalardaki performansıyla dikkat çeken başarılı eldiven için kutlama mesajı yayınlandı. Bordo-mavili taraftarlar da Erce'ye mesajlar atarak kariyerinde başarı dilediler.

'un başarılı kalecilerinden 26 yaşına bastı. Bu sezon Uğurcan Çakır'ın oynamadığı karşılaşmalardaki performansıyla dikkat çeken başarılı eldiven için kutlama mesajı yayınlandı. Bordo-mavili taraftarlar da Erce'ye mesajlar atarak kariyerinde başarı dilediler.
  1. 15.3.2020
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