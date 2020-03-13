Sörloth maç saatinde
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Norveçli forvetin sol ayağında ödem tespit edildi. Bugün MR’ı çekilecek.
Yeni Malatya maçının 39. dakikasında sakatlanarak yerini Ndiaye'ye bırakan Sörloth'un dün tomografisi çekildi. Ayağında ödem ve ağrısı olan 24 yaşındaki fubolcunun ilk bulgularında kemik yapısında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Bugün MR'ı çekilecek ve son durumu oraya çıkacak Norveçli süper yıldızın Başakşehir karşısında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Norveç'te TV2 kanalına konuşan Sörloth, "Ayak parmağımda kırılma yok. Sadece burkulma var. Doktor pazar günü forma giyebileceğimi düşünüyor" ifadesini kullandı.
- 13.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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