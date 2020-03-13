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13 Mart 2020, Cuma
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maç saatinde

Sörloth maç saatinde

maçında sakatlanan Norveçli forvetin sol ayağında ödem tespit edildi. Bugün ’ı çekilecek.

Yeni Malatya maçının 39. dakikasında sakatlanarak yerini Ndiaye'ye bırakan 'un dün tomografisi çekildi. Ayağında ödem ve ağrısı olan 24 yaşındaki fubolcunun ilk bulgularında kemik yapısında herhangi bir sorun tespit edilmedi. Bugün 'ı çekilecek ve son durumu oraya çıkacak Norveçli süper yıldızın karşısında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Norveç'te TV2 kanalına konuşan Sörloth, "Ayak parmağımda kırılma yok. Sadece burkulma var. Doktor pazar günü forma giyebileceğimi düşünüyor" ifadesini kullandı.

  1. 13.3.2020
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