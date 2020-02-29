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29 Şubat 2020, Cumartesi
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'da dev proje

Trabzonspor'da dev proje

Başkan , tüm borçları kapatacak çok önemli bir projenin son aşamasında olduklarını ifade etti ve “Geleceğimiz kurtulacak” dedi. Ama konu ile ilgili detay vermedi.

özellikle Sörloth, Nwakaeme gibi oyuncuların yakaladığı çıkışın ardından Avrupa'da belirli bir performansın altında kalan ancak gelecek vadeden isimlere yönelme kararı aldı. Başkan , oyuncu satmak zorunda olduklarını belirterek, "Sörloth vari oyuncuları alıp, yararlanıp, parlatıp satmak zorundayız. Kasamıza her yıl 10-20 milyon milyon euro oyuncu geliri koymamız gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek uzun vadede borçlarımızdan kurtulacağımızı düşünüyorum. Ama hepsinden önemlisi çok önemli bir proje için hazırlık yapıyoruz. Çok önemli bir projemiz var. Gerçekten dev bir proje ve bununla ilgili şu an detay vermek istemiyorum. Eğer şartlar oluşur ve gerçekleştirebilirsek 2 veya 3 yıl içerisinde tüm borçlarımızı bitireceğimizi düşünüyorum" dedi.

TAKIM MALİYETİNİ % 60 DÜŞÜRDÜK
Ağaoğlu'nun sır vermediği proje camiada büyük heyecan oluştururken, projenin sezon sonunda açıklanacağı belirtildi. Başkan şöyle devam etti: "Takım maliyetini yüzde 60 düşürdük. Ayrıca kadro değerimiz iyice arttı. Bankalar Birliği ile anlaşma imzaladık. Trabzonspor tarihinde ilk defa ürün satışlarında % 350'ye varan artış sağladı ve para geldi. Allah'tan göğüs sporu bitmiş ve temlik edilmemişti. Oradan geldi, yıllık 25 milyon TL civarında gelir elde ettik, 'de % 4 artarken 'da Akyazı'da % 28 oranında artış sağladık. Gelirleri arttırınca itiraf edelim Yusuf Yazıcı'dan 110 milyon liralık gelir kasaya girince elimiz rahatladı. Bize 'frene basın' dedikleri zaman biz o önlemleri almıştık. 'nın FFP uygulaması ile örtüşmeye başladı."

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Bordo-mavili taraftarlar, ile oynanacak olan karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Satışa sunulan biletler tüketirken, kombine sahiplerinin de maça gelmesiyle tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Bu arada çok sayıda Çaykur Rizespor taraftarının da maça gelerek takımlarını destelemek istediği belirtildi.

NOVAK MÜJDESI
FIFA menajeri Mithat Halis, Radyospor'a konuştu. Filip Novak'ın 'a transfer olacağı iddialarını değerlendiren Halis, "Şu an görüştüğü tek takım Trabzonspor. Kulüplerin durumu belli. Kulüp şu an bir şey imzalayamıyor. Menajerlik komisyonu hakkında anlaşılmadığı iddiaları da doğru değil. Prensip olarak anlaştık. Novak'ın şu an kafasında soru işareti de yok" dedi.

  1. 29.2.2020
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