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27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Devler Uğurcan Çakır için sıraya girdi! 25 milyon Euro...

Devler için sıraya girdi! 25 milyon Euro...

Devler Uğurcan Çakır için sıraya girdi! 25 milyon Euro...

'da bu sezon başarılı bir performansa imza atan genç kaleci , özellikle ekiplerinin listesine girmiş durumda. Son olarak Tottenham'ın gözünü diktiği başarılı eldiven için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir sezon geçiren 'da başarının en büyük mimarlarından olan , Avrupa kulüplerinin de gözdesi konumunda...

Daha önce 'un ilgilendiği ifade edilen genç eldivenin talipleri çoğalıyor. İngiliz basınından Express'in haberine göre Tottenham'da menajer , 'in ardından kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek istiyor. Portekizli çalıştırıcı, yıldız futbolcu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Haberde ayrıca Tottenham'ın bu transferde Liverpool ve Everton'a rakip olduğunu bilgisi paylaşıldı ve Trabzonspor Başkanı 'nun 23 yaşındaki kaleci hakkında yaptığı "Avrupa'nın en iyi 3 file bekçisinden biri" yorumuna yer verildi.

Bilindiği gibi Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, kolunun kırılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Deneyimli file bekçisinin yaşının (33) da ilerlemesi nedeniyle kulüp, kaleyi emanet edebileceği birini arıyor.

AHMET AĞAOĞLU: UĞURCAN'IN BONSERVİSİ 20-25-30 OLDU

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, genç file bekçisinin bonservisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Uğurcan ülke futbolu adına da çok büyük bir şans. Uğurcan'ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba. İnşallah sezon sonuna kadar artmaya devam eder" ifadelerini kullanmıştı.

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  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 11:45
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