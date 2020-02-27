Devler Uğurcan Çakır için sıraya girdi! 25 milyon Euro...
Trabzonspor'da bu sezon başarılı bir performansa imza atan genç kaleci Uğurcan Çakır, özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin transfer listesine girmiş durumda. Son olarak Tottenham'ın gözünü diktiği başarılı eldiven için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir sezon geçiren Trabzonspor'da başarının en büyük mimarlarından olan Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin de transfer gözdesi konumunda...
Daha önce Liverpool'un ilgilendiği ifade edilen genç eldivenin talipleri çoğalıyor. İngiliz basınından Express'in haberine göre Tottenham'da menajer Jose Mourinho, Hugo Lloris'in ardından kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek istiyor. Portekizli çalıştırıcı, yıldız futbolcu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
Haberde ayrıca Tottenham'ın bu transferde Liverpool ve Everton'a rakip olduğunu bilgisi paylaşıldı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 23 yaşındaki kaleci hakkında yaptığı "Avrupa'nın en iyi 3 file bekçisinden biri" yorumuna yer verildi.
Bilindiği gibi Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, kolunun kırılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Deneyimli file bekçisinin yaşının (33) da ilerlemesi nedeniyle kulüp, kaleyi emanet edebileceği birini arıyor.
AHMET AĞAOĞLU: UĞURCAN'IN BONSERVİSİ 20-25-30 OLDU
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, genç file bekçisinin bonservisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Uğurcan ülke futbolu adına da çok büyük bir şans. Uğurcan'ın bonservisi 20-25-30 oldu galiba. İnşallah sezon sonuna kadar artmaya devam eder" ifadelerini kullanmıştı.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 11:45
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Devler Uğurcan Çakır için sıraya girdi! 25 milyon Euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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