Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihini açıkladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihini açıkladı

Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihini açıkladı

Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihini açıkladı

Başkanı gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'un bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili açıklamalar yapan Ağaoğlu, uzun süredir sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür'ün Rizespor maçında kulübede olacağını düşündüğünü söyledi.

'da Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımın başkanı Nwakaeme'nin sakatlığı, 'un bonservisi ve Abdülkadir Ömür'ün sahalara dönüş tarihiyle alakalı konuştu.

Ağaoğlu: Nwakaeme'nin durumu yarın ya da çarşamba günü belli olacak. Ekuban'ın oynayıp oynayamayacağı dahi kesin değildi. 25-30 dakikalık bir oyun oynaması söz konusuydu. Böyle bir oyuncuyu 11'de başlatsanız, 30. dakikada da çıkartamazsınız.

''RİZESPOR MAÇINDA KULÜBEDE OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM''
Ağaoğlu: Bizim şu anda eksik olarak görünen Abdülkadir Ömür var. Yarını bir görelim, bu haftaki antrenman performansı belirleyici olacak. İnşallah Rizespor maçında kulübede olur diye düşünüyorum.

Sörloth'un sözleşmesi niye herkesin derdi oldu? Şu anda bizde kiralık, satın alma opsiyonu önümüzdeki sene mayıs ayında bende. Ben bugün Alex'i kadroya dahil edersem, bu defa buyout maddesi de devreye girecek. Ben geldiği zaman söylenenleri hatırlıyorum.

5-6 scout gördüm ben maçında, izleniyor. İzleniyor ama 'tan 2 yıllığına kiraladığımız bir oyuncu. Önümüzdeki sene 'ta eğer opsiyonu kullanırsam bonservisi bende olacak. Alex'in bonservisini tartışmanın manası yok.

Sörloth için seneye 31 Mayıs'ta ya da o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonunu kullanabilirim, bu hakkım var. Eksik olmasınlar, 'Hemen bu akşam bonservisi alsınlar' demiş bir arkadaş, emri olur, başka istekleri varsa ona göre hareket edelim.

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 18:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN