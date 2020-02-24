Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihini açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Alexander Sörloth'un bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili açıklamalar yapan Ağaoğlu, uzun süredir sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür'ün Rizespor maçında kulübede olacağını düşündüğünü söyledi.
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımın başkanı Nwakaeme'nin sakatlığı, Alexander Sörloth'un bonservisi ve Abdülkadir Ömür'ün sahalara dönüş tarihiyle alakalı konuştu.
Ağaoğlu: Nwakaeme'nin durumu yarın ya da çarşamba günü belli olacak. Ekuban'ın oynayıp oynayamayacağı dahi kesin değildi. 25-30 dakikalık bir oyun oynaması söz konusuydu. Böyle bir oyuncuyu 11'de başlatsanız, 30. dakikada da çıkartamazsınız.
''RİZESPOR MAÇINDA KULÜBEDE OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM''
Ağaoğlu: Bizim şu anda eksik olarak görünen Abdülkadir Ömür var. Yarını bir görelim, bu haftaki antrenman performansı belirleyici olacak. İnşallah Rizespor maçında kulübede olur diye düşünüyorum.
Sörloth'un sözleşmesi niye herkesin derdi oldu? Şu anda bizde kiralık, satın alma opsiyonu önümüzdeki sene mayıs ayında bende. Ben bugün Alex'i kadroya dahil edersem, bu defa buyout maddesi de devreye girecek. Ben geldiği zaman söylenenleri hatırlıyorum.
5-6 scout gördüm ben Beşiktaş maçında, izleniyor. İzleniyor ama Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığımız bir oyuncu. Önümüzdeki sene 31 Mayıs'ta eğer opsiyonu kullanırsam bonservisi bende olacak. Alex'in bonservisini tartışmanın manası yok.
Sörloth için seneye 31 Mayıs'ta ya da o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonunu kullanabilirim, bu hakkım var. Eksik olmasınlar, 'Hemen bu akşam bonservisi alsınlar' demiş bir arkadaş, emri olur, başka istekleri varsa ona göre hareket edelim.
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 18:53
- Galatasaray'da derbi sırrı ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim...
- Fenerbahçe'yi şoke eden derbi karnesi! Ali Koç...
- Ozan Tufan gündeme damga vurdu! "Böyle bir şey olabilir mi ya?"
- Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi!
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şaşırtan pozisyonlar! Herkes şoke oldu...
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.