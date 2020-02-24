Trabzonspor'da son 9 yıla damga vuran deplasman istatistiği!

Süper Lig'in 23. haftasında İstanbul'da Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, deplasmanlarda son yıllardaki en iyi performansını sergiliyor.

Ligde 45 puanla bir maç eksiğiyle zirvede yer alan bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 5 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Dış sahalardaki müsabakalarda 19 puan toplayan bordo-mavili ekip, son 9 sezondaki en iyi deplasman performansını sergiledi.

Trabzonspor, ligde deplasman puan cetvelinde ilk sırada yer alırken evindeki karşılaşmalarda ise 12 maçta topladığı 26 puanla 4. sırada kendine yer buldu.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda dış sahada 10 maçta 23 puan elde ederek en iyi dönemini yaşamıştı.

Bordo-mavili takım, deplasmanda 2011-2012 sezonunda 10 maçta 14, 2012-2013 sezonunda 9, 2013-2014 sezonunda 6, 2014-2015 sezonunda 10, 2015-2016 sezonunda 10, 2016-2017 sezonunda 13, 2017-2018 sezonunda 12, 2018-2019 sezonunda 10 puan toplayabilmişti.

DEPLASMANDA 155 GÜN ÖNCE SON YENİLGİ

Trabzonspor, dış saha tek yenilgisini 155 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında alırken ligde de en uzun süredir rakip sahada mağlup olmayan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı.

Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

DIŞ SAHADAKİ 10 MAÇ

Trabzonspor, bu sezon Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanlarında 1-1'lik, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile İstanbul'da oynadığı 4 deplasman maçında da yenilmeyerek sahadan beraberlikle ayrıldı.