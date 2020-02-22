Sahne Sörloth’un - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sahne Sörloth’un

Sahne Sörloth’un

Sahne Sörloth’un

'un karşısındaki en önemli silahlarından birisi olan Alexander Sörloth, bu sezon oynanan , Beşiktaş ve derbilerinde gol atmayı başardı.

Bordo-mavili takımın ile bu kez deplasmanda oynanacak maçta en önemli kozu olan 24 yaşındaki forvet, 17 golle krallık yarışında da zirvede. Norveçli forvetle hafta başından itibaren Beşiktaş savunma oyuncularının zaafları üzerine özel olarak görüşmeler yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, golcü ismi rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturmaya çalışacak.

DERBİ MAÇLARINI SEVİYOR
devi, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Fırtına, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında F.Bahçe ile deplasmanda, G.Saray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti. Trabzon, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Kanarya'yı 2-1 mağlup ederek bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.

SÖRLOTH REKOR PEŞINDE
'de 17 golü bulunan Sörloth, 2014-15'te takımın formasına giyen Cardozo'yu sezon tamamlanmadan yakalamıştı. Beşiktaş filelerini de sarsarsa bir ilke imza atacak olan Norveçli oyuncu, Sota'nın 1995-96'da 25 gol atmasının ardından 25 yıl sonra formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.

  1. 22.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sahne Sörloth’un haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN