Sahne Sörloth’un
Trabzonspor'un Beşiktaş karşısındaki en önemli silahlarından birisi olan Alexander Sörloth, bu sezon oynanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde gol atmayı başardı.
Bordo-mavili takımın Beşiktaş ile bu kez deplasmanda oynanacak maçta en önemli kozu olan 24 yaşındaki forvet, 17 golle krallık yarışında da zirvede. Norveçli forvetle hafta başından itibaren Beşiktaş savunma oyuncularının zaafları üzerine özel olarak görüşmeler yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, golcü ismi rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturmaya çalışacak.
DERBİ MAÇLARINI SEVİYOR
Karadeniz devi, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Fırtına, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında F.Bahçe ile deplasmanda, G.Saray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti. Trabzon, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Kanarya'yı 2-1 mağlup ederek bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.
SÖRLOTH REKOR PEŞINDE
Süper Lig'de 17 golü bulunan Sörloth, 2014-15'te takımın formasına giyen Cardozo'yu sezon tamamlanmadan yakalamıştı. Beşiktaş filelerini de sarsarsa bir ilke imza atacak olan Norveçli oyuncu, Sota'nın 1995-96'da 25 gol atmasının ardından 25 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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