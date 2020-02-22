Sahne Sörloth’un

Bordo-mavili takımın Beşiktaş ile bu kez deplasmanda oynanacak maçta en önemli kozu olan 24 yaşındaki forvet, 17 golle krallık yarışında da zirvede. Norveçli forvetle hafta başından itibaren Beşiktaş savunma oyuncularının zaafları üzerine özel olarak görüşmeler yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, golcü ismi rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturmaya çalışacak.

DERBİ MAÇLARINI SEVİYOR

Karadeniz devi, bu sezon "üç büyük" rakibi karşısında 5. maçına çıkacak. Fırtına, 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında F.Bahçe ile deplasmanda, G.Saray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti. Trabzon, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Kanarya'yı 2-1 mağlup ederek bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.



SÖRLOTH REKOR PEŞINDE

Süper Lig'de 17 golü bulunan Sörloth, 2014-15'te takımın formasına giyen Cardozo'yu sezon tamamlanmadan yakalamıştı. Beşiktaş filelerini de sarsarsa bir ilke imza atacak olan Norveçli oyuncu, Sota'nın 1995-96'da 25 gol atmasının ardından 25 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.