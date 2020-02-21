Liderlik derbi motivasyonunu ikiye katladı

Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçildi... Oyuncuların antrenmanlardaki hırsı teknik heyeti memnun ederken, sakatlığı bulunan isimlerin oynama arzusu moralleri daha da artırdı. Özellikle cezalı olan John Obi Mikel'in yerine ilk 11'de forma giymek isteyen Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan arasındaki rekabet üst seviyeye çıkmış durumda. Tedavisi devam eden Daniel Sturridge'nin de verilen programı harfiyen uygulaması yüzleri güldürdü.

FORMA İÇİN SAVAŞ

Hedef lider gidilecek İstanbul'dan yine lider olarak dönmek. Sivasspor galibiyetiyle 298 hafta aradan sonra koltuğa oturan oyuncular, zirveyi bırakmamaya kararlı. Beşiktaş galibiyetinin, özlemle beklenen şampiyonluğun kapısını aralayacağı belirtiliyor. Oyuncuların iştahı karşısında 21 kişilik maç kadrosuna alacağı isimleri belirlemekte zorlanan Hüseyin Çimşir ise 'adalet' mesajı verdi. Genç hoca, formayı hak edene vereceğini ifade etti.

KART UYARISI

Teknik heyet, sarı kart sınırındaki Hosseini, Pereira, Campi, Guilherme ve Nwakaeme'ye ikazda bulundu. Kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak olan 5 isimden dikkatli olmalarını isteyen Hüseyin Çimşir, "Hakemle diyaloğa girme konusunda sorumluluk kaptanda olacak. Gereksiz tek kart dahi görülmesini istemiyorum" uyarısını yaptı.

YOLCULUK BUGÜN

Bordo-mavililer bugün İstanbul'a gidecek. Sabah tesislerde son çalışmasını yapacak olan takım, saat 13.05'te kalkacak uçakla İstanbul'a hareket edecek. Kafile, yarın akşam Beşiktaş ile karşılaştıktan sonra yine uçakla Trabzon'a dönecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin de takıma eşlik etmesi bekleniyor.



TAKTİK ÇALIŞTILAR

Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde TED Trabzon Koleji öğrencileri futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.



EKSTRA PRİM YOK

Kritik maça özel prim konulup konulmayacağı merak konusuydu. Gelen haberlere göre böyle bir uygulama olmayacak. Yönetimin, Fenerbahçe maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisi öncesi de oyuncular üzerinde bir baskı ortamı oluşmaması için ekstra prim vermeyi düşünmediği öğrenildi.



TARAFTAR UĞURLAYACAK

Taraftarlar, bugün İstanbul'a gidecek takımı tezahüratlarla uğurlayacak. Trabzon'daki gruplar hem tesislerde hem de havaalanında uğurlama yapıp, oyunculara ve teknik heyete moral verecek. İstanbul'daki taraftarlar da aynı şekilde kafileyi havaalanında karşılayacak. Maç günü takım otobüsüne otelden Vodafone Park'a kadar konvoyla eşlik edilecek.