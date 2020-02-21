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21 Şubat 2020, Cuma
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Liderlik derbi motivasyonunu ikiye katladı

Liderlik derbi motivasyonunu ikiye katladı

Ligde 298 hafta sonra gelen liderlik, derbi motivasyonunu ikiye katladı Parola; ’ı yenip koltuğunu koru, şampiyonluğun kapısını arala!

'da derbisi için geri sayıma geçildi... Oyuncuların antrenmanlardaki hırsı teknik heyeti memnun ederken, sakatlığı bulunan isimlerin oynama arzusu moralleri daha da artırdı. Özellikle cezalı olan 'in yerine ilk 11'de forma giymek isteyen Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan arasındaki rekabet üst seviyeye çıkmış durumda. Tedavisi devam eden 'nin de verilen programı harfiyen uygulaması yüzleri güldürdü.

FORMA İÇİN SAVAŞ
Hedef lider gidilecek 'dan yine lider olarak dönmek. galibiyetiyle 298 hafta aradan sonra koltuğa oturan oyuncular, zirveyi bırakmamaya kararlı. Beşiktaş galibiyetinin, özlemle beklenen şampiyonluğun kapısını aralayacağı belirtiliyor. Oyuncuların iştahı karşısında 21 kişilik maç kadrosuna alacağı isimleri belirlemekte zorlanan ise 'adalet' mesajı verdi. Genç hoca, formayı hak edene vereceğini ifade etti.

KART UYARISI
Teknik heyet, sarı kart sınırındaki Hosseini, Pereira, Campi, Guilherme ve Nwakaeme'ye ikazda bulundu. Kart görmeleri durumunda maçında oynayamayacak olan 5 isimden dikkatli olmalarını isteyen Hüseyin Çimşir, "Hakemle diyaloğa girme konusunda sorumluluk kaptanda olacak. Gereksiz tek kart dahi görülmesini istemiyorum" uyarısını yaptı.

YOLCULUK BUGÜN
Bordo-mavililer bugün İstanbul'a gidecek. Sabah tesislerde son çalışmasını yapacak olan takım, saat 13.05'te kalkacak uçakla İstanbul'a hareket edecek. Kafile, yarın akşam Beşiktaş ile karşılaştıktan sonra yine uçakla 'a dönecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin de takıma eşlik etmesi bekleniyor.

TAKTİK ÇALIŞTILAR
Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde TED Trabzon Koleji öğrencileri futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

EKSTRA PRİM YOK
Kritik maça özel prim konulup konulmayacağı merak konusuydu. Gelen haberlere göre böyle bir uygulama olmayacak. Yönetimin, maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisi öncesi de oyuncular üzerinde bir baskı ortamı oluşmaması için ekstra prim vermeyi düşünmediği öğrenildi.

TARAFTAR UĞURLAYACAK
Taraftarlar, bugün İstanbul'a gidecek takımı tezahüratlarla uğurlayacak. Trabzon'daki gruplar hem tesislerde hem de havaalanında uğurlama yapıp, oyunculara ve teknik heyete moral verecek. İstanbul'daki taraftarlar da aynı şekilde kafileyi havaalanında karşılayacak. Maç günü takım otobüsüne otelden Vodafone Park'a kadar konvoyla eşlik edilecek.

  1. 21.2.2020
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