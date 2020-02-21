Liderlik derbi motivasyonunu ikiye katladı
Ligde 298 hafta sonra gelen liderlik, derbi motivasyonunu ikiye katladı Parola; Beşiktaş’ı yenip koltuğunu koru, şampiyonluğun kapısını arala!
Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçildi... Oyuncuların antrenmanlardaki hırsı teknik heyeti memnun ederken, sakatlığı bulunan isimlerin oynama arzusu moralleri daha da artırdı. Özellikle cezalı olan John Obi Mikel'in yerine ilk 11'de forma giymek isteyen Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan arasındaki rekabet üst seviyeye çıkmış durumda. Tedavisi devam eden Daniel Sturridge'nin de verilen programı harfiyen uygulaması yüzleri güldürdü.
FORMA İÇİN SAVAŞ
Hedef lider gidilecek İstanbul'dan yine lider olarak dönmek. Sivasspor galibiyetiyle 298 hafta aradan sonra koltuğa oturan oyuncular, zirveyi bırakmamaya kararlı. Beşiktaş galibiyetinin, özlemle beklenen şampiyonluğun kapısını aralayacağı belirtiliyor. Oyuncuların iştahı karşısında 21 kişilik maç kadrosuna alacağı isimleri belirlemekte zorlanan Hüseyin Çimşir ise 'adalet' mesajı verdi. Genç hoca, formayı hak edene vereceğini ifade etti.
KART UYARISI
Teknik heyet, sarı kart sınırındaki Hosseini, Pereira, Campi, Guilherme ve Nwakaeme'ye ikazda bulundu. Kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak olan 5 isimden dikkatli olmalarını isteyen Hüseyin Çimşir, "Hakemle diyaloğa girme konusunda sorumluluk kaptanda olacak. Gereksiz tek kart dahi görülmesini istemiyorum" uyarısını yaptı.
YOLCULUK BUGÜN
Bordo-mavililer bugün İstanbul'a gidecek. Sabah tesislerde son çalışmasını yapacak olan takım, saat 13.05'te kalkacak uçakla İstanbul'a hareket edecek. Kafile, yarın akşam Beşiktaş ile karşılaştıktan sonra yine uçakla Trabzon'a dönecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin de takıma eşlik etmesi bekleniyor.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde TED Trabzon Koleji öğrencileri futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.
EKSTRA PRİM YOK
Kritik maça özel prim konulup konulmayacağı merak konusuydu. Gelen haberlere göre böyle bir uygulama olmayacak. Yönetimin, Fenerbahçe maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisi öncesi de oyuncular üzerinde bir baskı ortamı oluşmaması için ekstra prim vermeyi düşünmediği öğrenildi.
TARAFTAR UĞURLAYACAK
Taraftarlar, bugün İstanbul'a gidecek takımı tezahüratlarla uğurlayacak. Trabzon'daki gruplar hem tesislerde hem de havaalanında uğurlama yapıp, oyunculara ve teknik heyete moral verecek. İstanbul'daki taraftarlar da aynı şekilde kafileyi havaalanında karşılayacak. Maç günü takım otobüsüne otelden Vodafone Park'a kadar konvoyla eşlik edilecek.
- 21.2.2020
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
- Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz
- Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş
- Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe
- Dev derbi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim'in planları ortaya çıktı
- Onur Recep Kıvrak ortaya çıktı! İşte son hali
- Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...
- FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım...
- Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Liderlik derbi motivasyonunu ikiye katladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.