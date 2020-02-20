Trabzonspor'dan lösemi tedavisi gören gence sürpriz

Giresun'un Yağlıdere ilçesi Tekkeköy köyünde yaşayan Engin Öztürk, Trabzonspor Kulübü'nden forma talebini yaklaşık 20 gün önce köyü ziyaret eden Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın'a iletti.

Akın, tedavisini aksatmaması karşılığında Öztürk'ün isteğini yerine getireceği sözünü verdi ve bu konuda Trabzon Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz'dan yardım istedi.

Yılmaz da Engin Öztürk'ün talebini Trabzonspor Kulübüne iletti.

Bordo-mavili kulüp de talebe kayıtsız kalmayarak futbolcuların imzaladığı Trabzonspor formasını Engin Öztürk'e iletilmesi için Yağlıdere Kaymakamlığına gönderdi.

Kaymakam Akın, makamında ağırladığı Engin Öztürk'e formayı taktim etti.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, formanın Engin Öztürk'e ulaştırılmasını sağlayan Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz ve Trabzonspor Kulübüne teşekkür etti.