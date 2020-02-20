Trabzonspor'dan lösemi tedavisi gören gence sürpriz
Trabzonspor Kulübü, Giresun'un Yağlıdere ilçesi Tekkeköy köyünde yaşayan ve lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki Engin Öztürk'ün forma talebini yerine getirdi.
Giresun'un Yağlıdere ilçesi Tekkeköy köyünde yaşayan Engin Öztürk, Trabzonspor Kulübü'nden forma talebini yaklaşık 20 gün önce köyü ziyaret eden Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın'a iletti.
Akın, tedavisini aksatmaması karşılığında Öztürk'ün isteğini yerine getireceği sözünü verdi ve bu konuda Trabzon Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz'dan yardım istedi.
Yılmaz da Engin Öztürk'ün talebini Trabzonspor Kulübüne iletti.
Bordo-mavili kulüp de talebe kayıtsız kalmayarak futbolcuların imzaladığı Trabzonspor formasını Engin Öztürk'e iletilmesi için Yağlıdere Kaymakamlığına gönderdi.
Kaymakam Akın, makamında ağırladığı Engin Öztürk'e formayı taktim etti.
Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, formanın Engin Öztürk'e ulaştırılmasını sağlayan Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz ve Trabzonspor Kulübüne teşekkür etti.
- 20.02.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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