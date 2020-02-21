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21 Şubat 2020, Cuma
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N’Diaye’den parlak start

N’Diaye’den parlak start

İngiliz basını, Badou Ndiaye için özel haber yayınladı. Bordo-mavili yıldız için, "Ndiaye, 'da kariyerine parlak bir başlangıç yaptı.

Eski Galatasaraylı, Stoke'a gittiği yıl Şampiyonu'ydu. Şu anda Ndiaye, doğrudan orta sahaya girdi ve ilk 4 maçını kazandı. 'un şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor" denildi.

  1. 21.2.2020
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