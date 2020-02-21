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21 Şubat 2020, Cuma
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Lösemili Engin ve ’e forma

Lösemili Engin ve İdlib’e forma

, 'li çocuklara forma gönderdi. Yönetim kurulu üyesi , hesabından paylaştığı fotoğrafa, "İdlib'de ihtiyaç duyan çocuklarımızın yanındayız, sevgiler" notunu düştü.

, 'li çocuklara forma gönderdi. Yönetim kurulu üyesi , hesabından paylaştığı fotoğrafa, "İdlib'de ihtiyaç duyan çocuklarımızın yanındayız, sevgiler" notunu düştü. Giresunlu lösemi hastası 15 yaşındaki 'e de oyuncuların imzaladığı Sosa forması hediye edildi.

  1. 21.2.2020
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