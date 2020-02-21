''Sörloth üst düzey golcü''

Karadeniz ekibinde 'gol krallığı' yaşayan Perekli, günümüz futbolunda forvet oynamanın çok zor olduğunu belirterek, "Sörloth topu saklayan, arkadaşına pozisyon yaratan, vuramadı mı vurdurmayan, atletik bir oyuncu. Sağdan giderken sola, soldan giderken topu sağa çekebiliyor. Bunu her santrfor yapamaz. Ben de gol kralı oldum ama Sörloth çok daha yetenekli ve üst düzey bir oyuncu" diye konuştu. Öte yandan Sörloth, Beşiktaş karşısında da Hüseyin Çimşir'in en büyük silahı olacak.