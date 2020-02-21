Nwakaeme müjdesi

MR'ı temiz çıkan Anthony Nwakaeme dün takıma katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız ismin takımla birlikte çalıştığı bildirildi. Önceki günkü idmanda tedbir amacıyla sadece koşu yapan Badou Ndiaye de idmanda yer aldı. İki isim de Beşiktaş karşısında takımdaki yerlerini alacak. Yusuf Sarı ise takımdan ayrı koşu yaptı.