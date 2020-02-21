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21 Şubat 2020, Cuma
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müjdesi

Nwakaeme müjdesi

MR'ı temiz çıkan Anthony dün takıma katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız ismin takımla birlikte çalıştığı bildirildi. Önceki günkü idmanda tedbir amacıyla sadece koşu yapan Badou Ndiaye de idmanda yer aldı.

MR'ı temiz çıkan Anthony dün takıma katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız ismin takımla birlikte çalıştığı bildirildi. Önceki günkü idmanda tedbir amacıyla sadece koşu yapan Badou Ndiaye de idmanda yer aldı. İki isim de karşısında takımdaki yerlerini alacak. Yusuf Sarı ise takımdan ayrı koşu yaptı.

  1. 21.2.2020
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