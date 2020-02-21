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21 Şubat 2020, Cuma
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Son karar Da Costa

Son karar Da Costa

Savunmada Gaston Campi'nin yanında kimin görev yapacağı belli oldu. Bir aksilik olmazsa Arjantinli oyuncunun partneri yine Da Costa olacak.

Çimşir, geçen hafta maçında Hüseyin Türkmen'i kulübeye çekmiş ve yerine Hosseini'yi ilk 11'e yazmıştı. İranlı oyuncu son anda sakatlanınca Da Costa 11'de oynadı. Faslı stoper, performansıyla teknik heyeti memnun edince, maçında da formayı kaptı. Da Costa'nın yanında ise yine Campi olacak. Sağda Joao Pereira, solda Filip Novak'tan oluşacak 4'lü savunma hattı hücuma da destek olacak.

  1. 21.2.2020
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