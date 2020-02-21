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21 Şubat 2020, Cuma
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Sorunların tartışılacağı yer Kulüpler Birliği!

Sorunların tartışılacağı yer Kulüpler Birliği!

, dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine yönelik organizasyonla ilgili taraflarına bir bilgilendirmenin yapılmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

  1. 21.2.2020
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