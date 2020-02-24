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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Shota Arvaledze'den Sörloth paylaşımı!

Shota Arvaledze'den Sörloth'a övgü!

Shota Arvaledze'den Sörloth'a övgü!

'un eski futbolcusu ve Shota Arvaledze, bordo-mavili takımın golcü oyuncusu 'u övdü. Arvaledze, golcü oyuncunun fotoğrafını sosyal medya hesabından "Geleceği parlak" notuyla paylaştı.

'un sezon başında 'dan iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı, ligde attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan 'a bir övgü de bordo-mavili kulübün efsane futbolcusundan Shota Arvaledze'den geldi.

'in 23. haftasında deplasmanda ile oynanan maçta attığı iki golle takımına beraberliği getiren Sörloth, gol sayısını ise 19'a çıkararak, Shota Arvaledze'nin ardından bir sezonda bordo-mavili takımda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu olmuştu. 17 gollü 'yu geride bırakan Sörloth, gözünü ise bordo - mavili formayla 25 golle gol kralı olan ilk yabancı futbolcu olan Shota Arveladze'nin rekoruna dikmişti.
Özbekisat'ın Pakhtakor takımının olarak kariyerini sürdüren Shota Arvaledze, bordo-mavili takımın golcü oyuncusu için tweet attı. Gürcü teknik adam, Norveçli oyuncunun fotoğrafını "Geleceği parlak" notuyla paylaştı.

  1. 24.02.2020
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