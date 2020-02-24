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Sörloth'un sırrı ortaya çıktı! Meğer ülkesinde...
Trabzonspor'da bu sezon attığı gollerle takımının başarısında büyük pay sahibi olan Norveçli golcü Alexander Sörtloh'un başarısındaki sır ortaya çıktı. İşte yıldız futbolcunun bilinmeyen o yönleri...
24 Şubat 2020 Pazartesi 08:59
Son olarak Beşiktaş maçında 2 gol atan Alexander Sörloth, ligde 19 gole ulaştı. Yıldız futbolcu Trabzonspor'un bu sezonki başarısında attığı gollerle büyük pay sahibi olmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'de yer alan habere göre Norveçli golcünün başarısının sırrı ülkesinde uğraştığı hentbol ve sürat pateni...
Sörloth, hentbol sayesinde fiziğini geliştirdi. Stoperlerle boğuşuyor, asla yıkılmıyor. Uzun boylu olmasına rağmen topla hızla ilerlemesini ise sürat pateni sayesinde geliştirdi.
Norveçli golcü, düzenli özel hayatı ile de dikkati çekiyor. 5 yıldır kız arkadaşı Lena Selnes ile yaşıyor.
OPSİYON HAKKI TRABZON'DA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu da Sörloth'a "Kuzeyin Kralı" diye sesleniyor. Gelecek sezon da takımda kiralık oynayacak Sörloth'un satın alma opsiyonu Trabzonspor'da.