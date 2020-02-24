Sörloth'un sırrı ortaya çıktı! Meğer ülkesinde... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Sörloth'un sırrı ortaya çıktı! Meğer ülkesinde...

Trabzonspor'da bu sezon attığı gollerle takımının başarısında büyük pay sahibi olan Norveçli golcü Alexander Sörtloh'un başarısındaki sır ortaya çıktı. İşte yıldız futbolcunun bilinmeyen o yönleri...

24 Şubat 2020 Pazartesi 08:59
Sörloth'un sırrı ortaya çıktı! Meğer ülkesinde...

Son olarak Beşiktaş maçında 2 gol atan Alexander Sörloth, ligde 19 gole ulaştı. Yıldız futbolcu Trabzonspor'un bu sezonki başarısında attığı gollerle büyük pay sahibi olmaya devam ediyor.

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Sörloth'un sırrı ortaya çıktı! Meğer ülkesinde...

Takvim'de yer alan habere göre Norveçli golcünün başarısının sırrı ülkesinde uğraştığı hentbol ve sürat pateni...

Sörloth'un sırrı ortaya çıktı! Meğer ülkesinde...

Sörloth, hentbol sayesinde fiziğini geliştirdi. Stoperlerle boğuşuyor, asla yıkılmıyor. Uzun boylu olmasına rağmen topla hızla ilerlemesini ise sürat pateni sayesinde geliştirdi.

Sörloth'un sırrı ortaya çıktı! Meğer ülkesinde...

Norveçli golcü, düzenli özel hayatı ile de dikkati çekiyor. 5 yıldır kız arkadaşı Lena Selnes ile yaşıyor.

Sörloth'un sırrı ortaya çıktı! Meğer ülkesinde...

OPSİYON HAKKI TRABZON'DA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu da Sörloth'a "Kuzeyin Kralı" diye sesleniyor. Gelecek sezon da takımda kiralık oynayacak Sörloth'un satın alma opsiyonu Trabzonspor'da.

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