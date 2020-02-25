Zorlu viraja geldi
Karadeniz ekibi 22 gün içinde 6 maça çıkacak. Bu dönemde 5 lig maçı oynayacak. Kupada ise Fenerbahçe’yi ağırlayacak.
Ligde şampiyonluk kovalayan Trabzonspor, kupada ise finale yükselmek istiyor. Bordo-mavililer bu dönemde ertelenen Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak. Bordo-mavililerin 29 Şubat'ta Çaykur Rizespor ile başlayacak yoğun fikstürü 22 Mart'ta Göztepe deplasmanında son bulacak. Bu 22 günlük periyotta Fırtına tam 6 maç oynayacak. 5 Süper Lig maçı oynayacak Karadeniz Fırtınası, kupada yarı finalin ilk randevusunda da Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
İŞTE O ALTI MAÇ
29 Şubat Trabzonspor-Ç.Rize
3 Mart Trabzon-F.Bahçe (kupa)
7 Mart G.Antep-Trabzonspor
11 Mart Yeni Malatya-Trabzonspor
15 Mart Trabzonspor-Başakşehir
22 Mart Göztepe-Trabzonspor
- 25.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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