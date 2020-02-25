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25 Şubat 2020, Salı
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Zorlu viraja geldi

Zorlu viraja geldi

ekibi 22 gün içinde 6 maça çıkacak. Bu dönemde 5 lig maçı oynayacak. Kupada ise ’yi ağırlayacak.

Ligde şampiyonluk kovalayan , kupada ise finale yükselmek istiyor. Bordo-mavililer bu dönemde ertelenen maçıyla birlikte birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak. Bordo-mavililerin 'ta ile başlayacak yoğun fikstürü 'ta deplasmanında son bulacak. Bu 22 günlük periyotta Fırtına tam 6 maç oynayacak. 5 maçı oynayacak Fırtınası, kupada yarı finalin ilk randevusunda da 'yi ağırlayacak.

İŞTE O ALTI MAÇ

29 Şubat Trabzonspor-Ç.Rize
3 Mart Trabzon-F.Bahçe (kupa)
7 Mart G.Antep-Trabzonspor
11 Mart Yeni Malatya-Trabzonspor
15 Mart Trabzonspor-Başakşehir
22 Mart Göztepe-Trabzonspor

  1. 25.2.2020
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