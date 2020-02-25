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25 Şubat 2020, Salı
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7 maçtır yenilmiyor

7 maçtır yenilmiyor

ekibi deplasmanda 155 gündür maç kaybetmiyor. 7 deplasman mücadelesinden 5 galibiyet çıkaran bordo-mavililer 2 defa da berabere kaldı. bu sezon tek dış saha mağlubiyetini 155 gün önce karşısında aldı. , deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanını elinde bulunduruyor.

ekibi deplasmanda 155 gündür maç kaybetmiyor. 7 deplasman mücadelesinden 5 galibiyet çıkaran bordo-mavililer 2 defa da berabere kaldı. bu sezon tek dış saha mağlubiyetini 155 gün önce karşısında aldı. , deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanını elinde bulunduruyor.
  1. 25.2.2020
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