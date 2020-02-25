Çimşir ders çalıştı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Çimşir ders çalıştı

Çimşir ders çalıştı

Çimşir ders çalıştı

temsilcisi, 'un son dakika golüyle 'tan 2-2'lik beraberlikle dönerken teknik heyeti kötü istatistikleri masaya yatırdı.

temsilcisi, 'un son dakika golüyle 'tan 2-2'lik beraberlikle dönerken teknik heyeti kötü istatistikleri masaya yatırdı. , yardımcıları Eddie Newton, Muzaffer Bilazer ve ekibini bir araya getirdi. Trabzonspor sezonun ikinci devresinde rakamlarda ilk kez bu kadar geride kaldı. Çimşir ve ekibi siyah-beyazlılarla oynadıkları maçı tekrar izlerken bol bol not aldılar. Detaylı şekilde yapılan analizin ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir'in maçı 11'inde bazı değişikliklere gidebileceği öğrenildi. Çimşir ve ekibi deplasmanında en çok cezası nedeniyle forma giyemeyen Obi Mikel'i aradıklarını belirtti.
  1. 25.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çimşir ders çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN