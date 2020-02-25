Dış sahada 19 puan!
Fırtına, bu sezon deplasman performansıyla göz kamaştırıyor. Bordomavililer 10 dış saha mücadelesinde 30 maksimum puanın 19'unu almayı başardı. Karadeniz Fırtınası bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. Rakip ağları 18 defa sarsarken sadece 10 gol yedi. 2010- 11'de 10 maçta 23 puan almıştı. O tarihten sonra en iyi grafiği yakaladı.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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