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25 Şubat 2020, Salı
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Dış sahada 19 puan!

Dış sahada 19 puan!

Fırtına, bu sezon deplasman performansıyla göz kamaştırıyor. Bordomavililer 10 dış saha mücadelesinde 30 maksimum puanın 19'unu almayı başardı. bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. ağları 18 defa sarsarken sadece 10 gol yedi. 2010- 11'de 10 maçta 23 puan almıştı. O tarihten sonra en iyi grafiği yakaladı.

Fırtına, bu sezon deplasman performansıyla göz kamaştırıyor. Bordomavililer 10 dış saha mücadelesinde 30 maksimum puanın 19'unu almayı başardı. bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. ağları 18 defa sarsarken sadece 10 gol yedi. 2010- 11'de 10 maçta 23 puan almıştı. O tarihten sonra en iyi grafiği yakaladı.
  1. 25.2.2020
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