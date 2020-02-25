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25 Şubat 2020, Salı
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’da kaybetmiyor

İstanbul’da kaybetmiyor

bu sezon 5 takımının 4'üyle deplasmanda oynadı. ile 1-1 berabere kaldı. 'deki karşılaşması da aynı skorla tamamlandı. Bordo-mavililer, ve ile de 2-2'lik sonuçlar aldı. Fırtına ligin 30. haftasında ile Stadı'nda son İstanbul deplasmanına çıkacak.

bu sezon 5 takımının 4'üyle deplasmanda oynadı. ile 1-1 berabere kaldı. 'deki karşılaşması da aynı skorla tamamlandı. Bordo-mavililer, ve ile de 2-2'lik sonuçlar aldı. Fırtına ligin 30. haftasında ile Stadı'nda son İstanbul deplasmanına çıkacak.
  1. 25.2.2020
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