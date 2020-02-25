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25 Şubat 2020, Salı
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Ekuban’a büyük övgü

Ekuban’a büyük övgü

basını, 'ın 'a yaptığı müthiş asistin videosunu paylaştı. Çıkan haberlerde "Kenardan gelen Ekuban yenilgiye karşı koydu. Attığı muhteşem pasla Sörloth'u golle buluşturdu. O için çok büyük bir değer" diye yazdılar.

basını, 'ın 'a yaptığı müthiş asistin videosunu paylaştı. Çıkan haberlerde "Kenardan gelen Ekuban yenilgiye karşı koydu. Attığı muhteşem pasla Sörloth'u golle buluşturdu. O için çok büyük bir değer" diye yazdılar.
  1. 25.2.2020
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